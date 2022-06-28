Якщо вам наврочили: провидиця розповіла, як розпізнати “симптоми” порчі і поробів

Сучасні люди рідко спихають свої невдачі на чиїсь злі помисли. Порча, пороби — все це мовляв залишилося у минулому. Зараз більш актуально спихати проблеми на психосоматику, чи ретроградний Меркурій. Однак відома провидиця Кажетта запевняє, що люди з важкою енергетикою нікуди не поділися. І навіть, якщо ніхто не робить вам зло навмисно, то може зашкодити мимоволі, поглядом чи думкою. Трапляються й випадки, чорної магії. Тобто не перевелися ще ті особи, які вміють і наводять серйозні порчі. Провидиця розповідає, як розпізнати симптоми поробів, і що робити в такому випадку.





Звичайні вроки провокують дрібні проблеми

Якщо ви погано себе почуваєте, якщо вам все валиться з рук, можливо вас наврочили. Провидиця каже, що не обов’язково людина навмисне це зробила. Інколи вона може шкодити просто силою своєї думки. Наприклад, на фоні заздрощів, або ж великого здивування, як це мовляв у вас щось вийшло, а в неї ні.

Симптоми поробів наступні:

Порушення системи. Наприклад, ви постійно робите одні і ті ж справи, в надії отримати очікуваний результат. Завжди так і виходить, а потім щось йде не так. Наприклад, вам перестали виплачувати зарплату, ви постійно сваритесь з чоловіком, ви губите цінні речі тощо. Невдачі переслідують вас на регулярній основі. Це має насторожити. Це означає, що ваше енергетичне поле порушено і зараз воно нагадує решето. Тому й з рук у вас все валиться і нічого не виходить. Постійно погане самопочуття. Це теж може бути симптомом вроків.

Позбутися поробів можна народними методами, яких в Інтернеті є маса. Допомога спеціалістів з “магії” не потрібна.

Порча — це набагато серйозніше

Порча — це часто загроза життю. Її неможливо зняти самостійно. З цим може впоратися лише відповідний спеціаліст, який практикує подібні речі. Симптоми порчі не розмиті. Зазвичай це серйозні проблеми, чіткого характеру. Якщо порча наведена на здоров’я, то виникає серйозна хвороба, яка просто пожиратиме людину зсередини. Якщо порча на фінанси, то перекриваються всі грошові потоки. Тут мова не лише про втрату роботи, а й про ризик втрати майна. Наприклад, будинок згорів у пожежі, чи автомобіль серйозно пошкодився в ДТП. Провидиця каже, що нехтувати і жартувати з поробами, а тим паче порчею — категорично не можна.