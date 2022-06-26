Некоторых украинцев заставят вернуть полученные через “Дию” выплаты

Часть украинцев во время полномасштабной войны россии против Украины получили выплату в размере 6500 гривен. Деньги начислялись в рамках программы “Поддержка”. Теперь полученную сумму придется отдать обратно: добровольно или принудительно. Украинцы, оставшиеся без работы из-за боевых действий, имели право на получение государственной помощи в размере 6500 гривен, но их ошибочно насчитали людям, не имеющим права на эти выплаты — работникам бюджетной сферы. При этом далеко не все лица, которые действительно должны были получить средства, их получили.





В ходе проверки, проведенной Министерством Финансов Украины, стало известно, что выплату получили застрахованные лица — бюджетники. Это противоречит правилам программы Поддержка. Теперь Минэкономики призывает людей вернуть средства в Госказначейство. Иначе их ожидает иск в суд и взыскание денег в принудительном порядке.

Однако беспокоиться не стоит. Руководители могут просить работников вернуть деньги, а не требовать этого. Как утверждает известный адвокат Ростислав Кравец, эти средства вряд ли могут взыскать с лица, ведь на самом деле все украинцы в той или иной степени пострадали от агрессии российской федерации.

Правозащитник добавляет, что если человек подал заявку, ее приняли, а не отклонили из-за того, что гражданин трудоустроен в бюджетной сфере и не подпадает под категорию выплат, то никакого нарушения закона нет. Выходит, что это ошибка программистов, то есть именно они должны нести ответственность и компенсировать средства в госбюджет из личного кармана. По его словам, нести ответственность должны чиновники, ведь ошибки недопустимы, особенно во время кровавой, полномасштабной войны.

Однако деньги лучше вернуть, чтобы не иметь проблем с законом. Ведь обвинения не слишком приятны и давят морально. К тому же сумма не слишком велика, а многие работники бюджетной сферы продолжают получать заработную плату, даже если они “застряли” на временно оккупированных территориях.