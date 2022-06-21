Вручение повестки по телефону: насколько это возможно и законно ли?

В Украине идет общая мобилизация, которую продлили почти до конца августа. И если раньше мобилизация была поделена на четыре волны, то сейчас призывают практически всех. Более того, повестки вручают прямо на улице, на заправках, на базах отдыха, у рек, тоесть всюду, где только возможно. Конечно, никаких мобилизационных списков при этом никто не использует, а потому получить билет в военкомат могут не только те, кто состоит там на учете.





Могут ли “вручить” повестку по телефону?

Учитывая повышенный ажиотаж с вручением повесток, этот вопрос стал интересовать многих украинцев. Так вот юристы уверяют, что это не законно. Повестку должны вручить лично в руки конкретному человеку и получить от него подпись, подтверждающую, что повестка получена. По телефону могут только вызвать в военкомат, или позвонить тем, кто уже получил повестку. Но в основном речь идет только о тех, кто служил, или имеет опыт в ведении боевых действий. А таких украинцев практически всех уже призвали.

Кто может вручать повестку?

Это могут быть не только представители военкоматов, или, например, правоохранители. Повестку могут вручить работники сельского совета, работодатели, руководители ОСМД, то есть любое уполномоченное лицо. В повестке обязательно должны указать ФИО того, кого призывают, его адрес и год рождения. Место работы, а также вид повестки, потому что их несколько. Сейчас раздают четыре вида повесток:

для прибытия в военкомат для уточнения данных о призывнике;

для прохождения медкомиссии;

для прибытия в ТЦКСП;

и непосредственно призыв в ряды ВСУ, где сразу же предшествует обучение и служба.

Также в повестке указывают дату, когда лицо должно прибыть в военкомат, перечень необходимых документов, которые нужно иметь с собой и данные о лице, вручившем повестку.