Вручення повістки по телефону: наскільки це можливо і чи законно?

В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили майже до кінця серпня. І якщо раніше мобілізація була поділена на чотири хвилі, то зараз призивають практично усіх. Ба більше, повістки вручають прямо на вулиці, на заправках, на базах відпочинку, біля річок тобто всюди де тільки можливо. Звісно ж, жодних мобілізаційних списків при цьому ніхто не використовує, а відтак, отримати квиток у військкомат можуть не лише ті, хто перебуває там на обліку.





Чи можуть “вручити” повістку по телефону?

Враховуючи підвищений ажіотаж із врученням повісток, це питання почало цікавити багатьох українців. Так от, юристи запевняють, що це не законно. Повістку повинні вручити особисто в руки конкретній людині, і отримати від неї підпис, який підтверджує, що повістка отримана. По телефону, можуть лише викликати у військкомат, або зателефонувати до тих, хто вже отримав повістку. Але здебільшого, мова лише про тих, хто служив, або має досвід у веденні бойових дій. А таких українців, практично всіх вже призвали.

Хто може вручати повістку?

Це можуть бути не лише представники військкоматів, чи наприклад, правоохоронці. Повістку можуть вручити працівники сільської ради, роботодавці, очільники ОСББ тобто будь-яка уповноважена особа. В повістці обов’язково мають вказати ПІБ того кого призивають, його адресу і рік народження. Місце роботи, а також вид повістки, тому що їх є декілька. Зараз роздають чотири види повісток:

Для прибуття у військкомат для уточнення даних про призовника. Для проходження медкомісії. Для прибуття в ТЦКСП. І безпосередньо призов в ряди ЗСУ, де одразу ж передує навчання та служба.

Також в повістці вказують дату, коли особа має прибути у військкомат, перелік необхідних документів, які треба мати з собою і дані про особу, яка вручила повістку.