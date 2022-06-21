Популярный мобильный оператор резко меняет тарифы: новые цены будут действовать с 1 июля

С начала войны украинские мобильные операторы всячески поддерживали украинцев, отменяли месячные абонплаты и разрешали бесплатно звонить по телефону близким. Но недавно тарифы вернулись, а теперь еще и будут существенно увеличиваться. Следовательно, о резком изменении стоимости некоторых тарифных планов заявили в компании Vodafone. Оператор уже рассылает сообщения клиентам, где предупреждает о новых условиях, которые вступят в силу с 1 июля.





На сайте пока никакой информации об изменении цен нет

Что интересно, если бы не сообщения, которыми люди начали делиться в сети, другие не узнали бы об изменениях. Никакой официальной информации на сайте пока нет. Следовательно, подорожание коснется нескольких тарифных планов, среди которых:

Vodafone SuperNet Turbo со 100 грн/мес. до 125 грн/мес.; Vodafone SuperNet Start со 125 грн/мес. до 140 грн/мес.; Vodafone SuperNet Pro со 180 грн/мес. до 205 грн/мес.; Vodafone SuperNet Unlim с 260 грн/мес. до 300 грн/мес.; Joice со 120 грн/мес. до 135 грн/мес.

В некоторых же тарифных планах увеличат количество гигабайтов, а еще минут для звонков по Украине. Кроме этого, с 1 июля больше не будут доступны услуги: “Обмен минут” и “Множество разговоров”. Клиенты Водафона могут покупать годовой тариф, так вот, у кого он уже есть, те могут пользоваться им по старой цене до его завершения. Далее тариф обновится согласно актуальным расценкам.



Коснутся смены и международных звонков. Тем, кто хочет звонить в Россию и Беларусь, придется платить по 25 гривен в минуту, а “Спецтариф для звонков заграницу” перестанет действовать совсем.

Оператор уже объяснил свои действия

Логично, что клиенты начали возмущаться такими изменениями. На что в компании уже ответили следующее: “Нашим приоритетом остается обеспечение связи. Компания несет огромные потери из-за войны – ежедневно мы восстанавливаем десятки поврежденных объектов сети, давая миллионам людей возможность держать связь с родными”.