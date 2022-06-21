Популярний мобільний оператор різко змінює тарифи: нові ціни діятимуть з 1 липня

Від початку війни українські мобільні оператори всіляко підтримували українців, скасовували місячні абонплати й дозволяли безкоштовно телефонувати близьким. Та нещодавно тарифи повернулися, а тепер ще й будуть суттєво збільшуватись. Відтак, про різку зміну вартості деяких тарифних планів заявили у компанії Vodafone. Оператор вже розсилає повідомлення клієнтам, де попереджає про нові умови, які вступлять в дію вже з 1 липня.





На сайті поки що жодної інформації про зміну цін не має

Що цікаво, якби не повідомлення, якими люди почали ділитися в мережі, то інші б не дізналися про зміни. Жодної офіційної інформації на сайті поки не має. Відтак, подорожчання торкнеться кількох тарифних планів, серед яких:

Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.; Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.; Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.; Vodafone SuperNet Unlim із 260 грн/міс. до 300 грн/міс.; Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.

Натомість в деяких тарифних планах збільшать кількість гігабайтів, а ще хвилин для дзвінків по Україні. Крім цього, з 1 липня більше не будуть доступними послуги: “Обмін хвилин” і “Безліч розмов”. Клієнти Водафону можуть купувати річний тариф, так от, в кого він є ті можуть користуватися ним за старою ціною до його завершення. Далі тариф оновиться згідно з актуальними розцінками.

Торкнуться зміни й міжнародних дзвінків. Тим, хто хоче телефонувати в Росію та Білорусь доведеться платити по 25 гривень за хвилину, а “Спецтариф для дзвінків закордон” перестане діяти зовсім.

Оператор вже пояснив свої дії

Логічно, що клієнти почали обурюватися таким змінам. На що, в компанії вже відповіли наступне: “Нашим пріоритетом лишається забезпечення зв’язку. Компанія несе величезні втрати через війну – щодня ми відновлюємо десятки пошкоджених об’єктів мережі, даючи мільйонам людей можливість тримати зв’язок з рідними”.