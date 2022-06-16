Samsung Galaxy S21 FE ще дещо полегшать та зроблять доступнішим, проте позбавлять статусу флагмана

Компанія Samsung має намір випустити нову версію свого фанатського флагмана Galaxy S21 FE, але при цьому суть смартфона дуже зміниться.





Якщо поточна модель заснована на Snapdragon 888 або Exynos 2100, то нова залишиться без підтримки 5G, а її серцем послужить Snapdragon 720G. На цій SoC, наприклад, заснований Galaxy A52. Мало того, що це далеко не флагманська платформа, так вона ще й не найсвіжіша – Qualcomm має більш технологічні рішення цього рівня.

Звісно, ​​за такої платформи статус флагмана смартфон втратить. Чи зміняться будь-які інші параметри, неясно. Наприклад, якщо збережуться ті ж камери, це може бути дуже гідний камерофон для своєї цінової категорії, але питання в тому, що про ціну даних поки немає.