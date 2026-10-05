Softnews

GPT-6 Astra прошла стартовую локацию World of Warcraft, ни разу не увидев экрана

Модель OpenAI выполнила все задания стартовой зоны орков примерно за 40 минут, не потерпев ни одной смерти. Вместо просмотра изображений из игры она читала сообщения сервера и самостоятельно писала код для управления персонажем.

Автор:
Павел Томенко
World of Warcraft

Об эксперименте рассказал автор открытого проекта agent-wow. Он дал Codex с GPT-6 Astra краткую команду: создать орка и пройти все квесты начальной локации. По словам разработчика, агент справился с задачей гораздо быстрее, чем тот ожидал.

Эксперимент проводился на частном локальном сервере AzerothCore, на котором воссоздана игра World of Warcraft версии 3.3.5a, выпущенной в эпоху Wrath of the Lich King. К официальным серверам Blizzard агент не подключался.

Как играть, не видя игры

Agent-wow позволяет взаимодействовать с сервером через сетевой протокол WoW. Готовых команд для передвижения, боя или общения с персонажами проект не предоставляет — необходимые инструменты модель должна была создать сама.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Astra написала модуль для получения и отправки серверных сообщений. Отдельный Python-скрипт преобразовывал их в информацию о состоянии персонажа, существах поблизости, добыче и выполнении заданий. На основе этих данных агент решал, что делать дальше.

Для планирования он воспользовался файлами AzerothCore с описаниями квестов, координатами и данными о персонажах. Это помогло определить порядок выполнения заданий. По пути орк продавал ненужные предметы, надевал лучшее снаряжение и изучал способности перед походом в финальную пещеру.

Навигацию модель также организовала самостоятельно: создала программу на C++, которая прокладывала маршруты на основе готовых навигационных данных сервера. Затем агент отправлял команды движения, чтобы пройти через рассчитанные точки.

Впрочем, условия отличались от обычной игры, так как ИИ имел доступ к внутренним данным, которые человек не видит на экране. Автор также заметил прохождение сквозь стены — вероятно, из-за пробелов в описании препятствий на карте. Поэтому результат демонстрирует прежде всего способность модели создавать инструменты и планировать действия, а не её преимущество над обычными игроками.

TAGGED:
Поделиться этой статьей

Сейчас на главной

Последние новости

Вас может заинтересовать