GPT-6 Astra прошла стартовую локацию World of Warcraft, ни разу не увидев экрана

Об эксперименте рассказал автор открытого проекта agent-wow. Он дал Codex с GPT-6 Astra краткую команду: создать орка и пройти все квесты начальной локации. По словам разработчика, агент справился с задачей гораздо быстрее, чем тот ожидал.

Эксперимент проводился на частном локальном сервере AzerothCore, на котором воссоздана игра World of Warcraft версии 3.3.5a, выпущенной в эпоху Wrath of the Lich King. К официальным серверам Blizzard агент не подключался.

Как играть, не видя игры

Agent-wow позволяет взаимодействовать с сервером через сетевой протокол WoW. Готовых команд для передвижения, боя или общения с персонажами проект не предоставляет — необходимые инструменты модель должна была создать сама.

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Astra написала модуль для получения и отправки серверных сообщений. Отдельный Python-скрипт преобразовывал их в информацию о состоянии персонажа, существах поблизости, добыче и выполнении заданий. На основе этих данных агент решал, что делать дальше.

Для планирования он воспользовался файлами AzerothCore с описаниями квестов, координатами и данными о персонажах. Это помогло определить порядок выполнения заданий. По пути орк продавал ненужные предметы, надевал лучшее снаряжение и изучал способности перед походом в финальную пещеру.

Навигацию модель также организовала самостоятельно: создала программу на C++, которая прокладывала маршруты на основе готовых навигационных данных сервера. Затем агент отправлял команды движения, чтобы пройти через рассчитанные точки.

Впрочем, условия отличались от обычной игры, так как ИИ имел доступ к внутренним данным, которые человек не видит на экране. Автор также заметил прохождение сквозь стены — вероятно, из-за пробелов в описании препятствий на карте. Поэтому результат демонстрирует прежде всего способность модели создавать инструменты и планировать действия, а не её преимущество над обычными игроками.