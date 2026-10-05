GPT-6 Astra пройшла стартову локацію World of Warcraft, жодного разу не побачивши екран

Про експеримент розповів автор відкритого проєкту agent-wow. Він дав Codex із GPT-6 Astra коротку команду: створити орка й завершити всі квести початкової локації. За словами розробника, агент упорався значно швидше, ніж той очікував.

Експеримент проходив на приватному локальному сервері AzerothCore, який відтворює World of Warcraft версії 3.3.5a часів Wrath of the Lich King. До офіційних серверів Blizzard агент не підключався.

Як грати, не бачачи гри

Agent-wow дозволяє взаємодіяти із сервером через мережевий протокол WoW. Готових команд для пересування, бою чи розмов із персонажами проєкт не надає — потрібні інструменти модель мала створити сама.

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Astra написала модуль для отримання й надсилання серверних повідомлень. Окремий Python-скрипт перетворював їх на інформацію про здоров’я персонажа, істот поблизу, здобич і виконання завдань. На основі цих даних агент вирішував, що робити далі.

Для планування він скористався файлами AzerothCore з описами квестів, координатами та даними про персонажів. Це допомогло визначити порядок завдань. Дорогою орк продавав непотрібні предмети, вдягав краще спорядження та вивчав здібності перед походом у фінальну печеру.

Навігацію модель теж організувала самостійно: створила програму на C++, яка прокладала маршрути за готовими навігаційними даними сервера. Потім агент надсилав команди руху, щоб пройти через розраховані точки.

Втім, умови відрізнялися від звичайної гри, так як ШІ мав доступ до внутрішніх даних, яких людина не бачить на екрані. Автор також помітив проходження крізь стіни — ймовірно, через прогалини в описі перешкод на карті. Тому результат показує насамперед здатність моделі створювати інструменти й планувати дії, а не її перевагу над звичайними гравцями.