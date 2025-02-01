Samsung Galaxy A36 и A56 прекрасно ремонтируются: выход уже скоро

Смартфоны Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 еще официально не представлены, но подготовка к выходу на рынок вовсю идет. Устройства получили оценки ремонтопригодности во Франции, сообщает GSMArena.

Оба аппарата могут похвастаться высокой оценкой — 8,4 балла из 10. Уровень ремонтопригодности Galaxy A36 будет идентичен предшественнику, а вот Galaxy A56 оценили на 0,1 балла ниже в сравнении с Galaxy A55. Ремонтировать новый аппарат будет немного сложнее.

Samsung Galaxy A36 и A56, как показали рендеры от OnLeaks, выйдут с обновленным блоком камер.

Оба смартфона должны получить 6,6-дюймовый экран с матрицей AMOLED, батарейку на 5000 мА*ч с проводной зарядкой 45 Вт и основную камеру с разрешением 50 Мп. Отличаться устройства будут процессором. В A36 поставят Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, а A56, как ожидается, будет оснащено фирменным чипсетом Exynos 1580.

Презентация Galaxy A36 и A56 состоится в ближайшее время.