С 1 июня Польша меняет ряд правил для переселенцев из Украины

Польша одна из тех, кто ощутимо помогает украинцам в свете последних событий. Соседнее государство приняло больше всего беженцев и обеспечило их хорошими условиями, временным жильем и социальной помощью.





Переселенцы из Украины, которые зарегистрировались в Польше, имеют много льгот, однако с 1 июня некоторые будут отменены. Речь о бесплатном проезде в общественном транспорте, в том числе поездами. Ранее украинцы могли приобрести бесплатный билет на поезд в любой польский регион. Теперь перечень городов ограничен.

Бесплатный проезд доступен только на востоке страны

С 1 июня бесплатный проезд возможен только в некоторых городах на востоке Польши, в частности:

Хелм;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешув;

Перемышль;

Загуж

Ярослав;

Жешув

“Также бесплатные билеты в эти города можно приобрести по адресу в кассе на любой станции Польши или у кондуктора в поезде”, – добавляют в Интерсити. Ну и не стоит забывать, что льгота касается только женщин и детей или мужчин, которым не исполнилось 18 лет, или уже исполнилось 60 лет.

Некоторым украинцам придется вернуть помощь, полученную в Польше

На днях стало известно, что более 700 украинцев уже успели приехать в Украину и, будучи дома, еще получили ежемесячную помощь от Польши. Деньги были перечислены на счет, когда лицо уже находилось на территории Украины, и польские службы зафиксировали этот факт. Теперь, если человек не вернется в Польшу в течение 30 дней, то он не только потеряет все льготы, но и будет вынужден с процентами вернуть последний полученный платеж.

Серьезный мониторинг помощи беженцам из Украины ввела и Чехия. Там отмечают, что теперь деньги будут получать только те, кто не получает бесплатное жилье и гуманитарную помощь. А также действительно проживающие в Чехии. Об изменении страны проживания лицо должно сообщать в течение трех дней после переезда.