Українців масово позбавляють соціальних виплат у Польщі

Понад 700 біженців з України втратили право на отримання грошової допомоги від польського уряду. Таке покарання вони отримали за те, що намагалися зловживати гостинністю західних сусідів. Якої помилки припустилися українці?





Переселенці, що тимчасово перебралися до Польщі, оформили соціальну допомогу за урядовою програмою «Родина 500+». Ця програма передбачає виплати на дітей в розмірі 3400 грн щомісяця. Отримувати ці кошти українці можуть лише під час перебування в Польщі. Якщо ж вони повертаються в Україну чи переїздять у будь яку іншу країну Єврозони, повинні повідомити про це відповідні державні органи.

Незважаючи на це близько 700 українців порушили правила та виїхали з Польщі, без жодних попереджень чи пояснень. Вони продовжували незаконно отримувати призначені їм виплати, тим самим порушуючи польські закони.

Варто зазначити, що не всі українці знали про необхідність відмовитися від виплат. Тому й не повідомили про свій від’їзд місцевій владі. Та якою б не була причина порушень, допомоги їх все одно позбавили. Польські соцслужби зробили це в автоматичному режимі, звіривши списки отримувачів виплат, та громадян, що перетнули державний кордон.

Українців закликали повідомляти відповідні владні органи Польщі про своє рішення залишити країну. Адже якщо біженець виїздить за межі Польщі більш ніж на 30 діб, його автоматично позбавляють виплат. Якщо ж українець протягом певного терміну отримував гроші, на які за польським законодавством вже не мав права, його можуть змусити повернути борг.

Нагадаємо, що право отримувати виплати та інші соціальні пільги за програмою «Родина 500+» до 24 лютого мали право лише власники карти побиту. Та після того, як в Україні почалася війна, цю програму розширили на всіх українських біженців, яких у Польщі зараз нараховується вже понад 2 мільйона.