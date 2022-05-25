Стало відомо, чи мобілізовуватимуть власників “білого квитка”

В Україні продовжили мобілізацію до 23 серпня, і так як вже дві перші хвилі практично завершились, то постає питання, чи можуть вручити повістки тим, хто має так званий “білий квиток”. Ці особи однозначно підпадають під четверту хвилю мобілізації, але цілком ймовірно, що вона розпочнеться вже через місяць-другий. Експерти пояснили, кого призиватимуть, і на що звертатимуть увагу в першу чергу.





“ Білий квиток” буває трьох видів

Перш ніж йти служити в армію, всі проходять спеціальну військово-лікарську комісію. По її результатах, хлопці дізнаються, чи можуть йти служити, чи ні.

Тим, хто має проблеми зі здоров’ям, пишуть один з трьох висновків:

Обмежено придатний до військової служби. Непридатний до військової служби в мирний час. Непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку.

Так от, зараз коли відбувається загальна мобілізація, лише третя категорія осіб, які є виключеними з обліку, не підлягають під неї. Вони також можуть безперешкодно виїжджати закордон, надавши прикордонній службі відповідні документи. Першим двом категоріям можуть вручити повістку в будь-який момент, як тільки почнеться четверта хвиля.

Є ряд обмежень стосовно можливостей таких осіб

Згідно зі спеціальними положеннями, особи які обмежено придатні до військової служби, та непридатні лише у мирний час, можуть нести службу лише в тилу. З ймовірністю у 99% ці категорії громадян не будуть відправлені на фронт. Вони придатні лише для служби в військових частинах, комісаріатах тощо. Перед призовом, такі особи ще раз проходять медичну комісію, де буде чітко прописано, що їм можна і не можна доручати.