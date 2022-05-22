Беженцы смогут легче найти работу в Германии: новые правила

За время войны из Украины уехало около 6 миллионов граждан. Большинство из них отправились в страны Евросоюза, в том числе и в Германию. Но поскольку проживать в этой стране достаточно дорого, трудоспособные украинцы пытаются поскорее найти работу. Во власти ФРГ, желая поддержать наших соотечественников, решили максимально упростить для них процедуру трудоустройства.





Наибольшим препятствием для украинцев при поиске работы в Германии является наличие профквалификации. Именно эту проблему пообещала решить глава Министерства образования страны Беттина Штарк-Ватцингер. Она заявила, что процедуру признания профессиональной квалификации для украинских переселенцев необходимо сделать максимально простой и быстрой.

Чиновница отметила, что беженцам из Украины нужно создать условия, в которых они смогут как можно скорее находить себе работу и трудоустраиваться. Тем более что украинцы сами к этому стремятся. Так что государству только остается со своей стороны поддержать их желание.

Штарк-Ватцингер также сообщила о своем замысле реализовать упрощенную процедуру получения профквалификации одновременно во всех федеральных землях Германии. Министерша даже рассматривает возможность предоставления украинцам профессиональной квалификации так сказать задним числом, то есть уже после принятия на работу.

Для трудоустройства в Германии нужно знать немецкий язык, хотя бы на минимальном уровне. Но об этом в стране уже позаботились. Все желающие могут записаться на онлайн-курсы при государственных образовательных центрах, которые для украинцев абсолютно бесплатны.

Следует отметить, что по приезде в Германию переселенцы из Украины должны получить специальный вид. Ее можно оформить подав заявление в иностранное представительство в течение 90 суток после пересечения границы. Такой вид дает право находиться в стране в течение 1 года с возможностью продления еще на 2 года. Также по этому документу украинцы могут рассчитывать на помощь государственного агентства по трудоустройству.