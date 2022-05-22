З українських прилавків через війну можуть зникнути популярні овочі

У 2022-му році українцям може забракнути цілої низки овочів. Мова йде про городину, яку зазвичай поставляли з південних областей, в тому числі Херсону. Зокрема експерти аграрної галузі прогнозують жорсткий дефіцит солодкого перцю. Цей продукт для українців стане важкодоступним і точно недешевим задоволенням.





Окупована рашистами Херсонщина – один із найбільших аграрних хабів України. Понад чверть урожаю солодкого перцю походить саме звідти. Причому більшість посівних площ належать приватним аграріям.

Наразі ж окупанти не лише блокують сільськогосподарські роботи, але й відбирають вже вирощені овочі у місцевих фермерів. Тож невідомо, чи зможуть українці отримати бодай якусь частину звичного урожаю теплолюбних овочів із тимчасово захопленої ворогом території.

За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу, втрата посівних площ наразі є лише однією із проблем галузі. Більшість українських фермерів мають фінансові проблеми через втрату ринків збуту, здорожчання добрив та пального. Тож велика кількість овочевих культур стане не лише дефіцитною, але й досить дорогою. У групі ризику, окрім солодкого перцю, опиняться помідори, цибуля, баклажани та капуста.

В якості варіанту вирішення проблеми експертка пропонує збільшувати кількість посівних площ під дефіцитні овочі в підконтрольних Україні областях. Іншим шляхом до виходу зі складного положення є зростання обсягу імпорту овочів, наприклад з Туреччини. Минулого року з цієї країни вже було завезено більше 19 тис. тон різних видів теплолюбних овочів.

Нагадаємо, що на тлі військовий дій інфляція в Україні сягнула показника аж у 16,4%. Через це в країні подорожчали майже всі товари та послуги. Та найбільше ціни зросли на продукти харчування, зокрема на хліб та овочі. З початку року їх вартість підскочила більш ніж на 22%.