Теперь, кроме переселенцев, помощь от государства могут оформить и другие украинцы

Внутренне перемещенные лица могут оформить помощь от государства в размере от 2000 до 3000 гривен в месяц в расчете на каждого члена семьи. Это касается не всех переселенцев, а только тех, кто уехал из областей, где продолжаются тяжелые бои и нет возможности вернуться. Но с июня эту же помощь будут выплачивать более широкой категории населения. Список лиц, которые смогут получить выплату, увеличится примерно втрое.





Список категорий, претендующих на помощь расширили в Кабинете Министров Украины

В Правительстве приняли решение помогать финансово не только внутриперемещенным лицам, но и следующим гражданам:

Тем, кто живет на деоккупированных территориях. Часто в этих селах и городах люди выживают только благодаря волонтерам и гуманитарной помощи. Тем, кто живет во временной оккупации. Тем, кто живет в населенных пунктах, где продолжаются тяжелые бои и по каким-то причинам не эвакуируется на более безопасные территории.

Подать заявку на получение помощи уже совсем скоро можно будет в приложении “Дия”.

В июне еще более миллиона украинцев претендуют на дополнительную выплату

Каждый год в июне дети и ветераны Второй мировой войны получали единовременную помощь от государства. Не исключением станет и нынешний год. В бюджете уже заложены деньги на выплату этих средств. Они придут людям вместе с основной пенсией. Суммы следующие:

от 612 гривен лицам, имеющим статус ветерана войны, или тем, кто был заключен в концлагерях и гетто.

до 4421 гривен для лиц, имеющих инвалидность первой группы, или имеют особые заслуги перед Родиной.

На выплату претендуют и законные супруги ветеранов, умерших в результате боевых действий или живых, но имеющих инвалидность.