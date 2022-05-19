Тепер, крім переселенців, допомогу від держави можуть оформити й інші українці

Внутрішньо переміщені особи можуть оформити допомогу від держави, у розмірі від 2000 до 3000 гривень на місяць з розрахунку на кожного члена сім’ї. Це стосується не всіх переселенців, а лише хто поїхав з областей, де тривають важкі бої і немає змоги повернутися. Та з червня цю ж допомогу виплачуватимуть ширшій категорії населення. Перелік осіб, які зможуть отримати виплату збільшиться приблизно втричі.





Перелік категорій, які претендують на допомогу розширили у Кабінеті Міністрів України

В Уряді прийняли рішення допомагати фінансово не лише внутрішньо переміщеним особам, а й наступним громадянам:

Тим хто живе на деокупованих територіях. Часто в цих селищах і містах люди виживають лише завдяки волонтерам та гуманітарній допомозі. Тим хто живе в тимчасовій окупації. Тим хто живе в населених пунктах де тривають важкі бої і з якихось причин не евакуюється на більш безпечні території.

Подати заявку на отримання допомоги вже зовсім скоро можна буде у додатку “Дія”.

В червні ще понад мільйон українців претендують на додаткову виплату

Кожного року в червні, діти та ветерани Другої світової війни отримували одноразову допомогу від держави. Не виключенням стане й цей рік. В бюджеті вже закладено гроші на виплату цих коштів. Вони прийдуть людям разом із основною пенсією. Суми наступні:

від 612 гривень особам, які мають статус ветерана війни, або ж були в’язнями концтаборів і гетто.

до 4421 гривень для осіб, які мають інвалідність першої групи, або мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

На виплату претендують й законні дружина/чоловік ветеранів, які померли внаслідок бойових дій або живі, але мають інвалідність.