Гороскоп на 3 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Цей день часто провокує суєту та легковажність, всіляко підштовхує на лукавство чи відступ від призначених правил.





Також дуже легко захопитися якоюсь авантюрою. Вкрай зростає ймовірність складнощів у поїздках та дратівливості.

Новий проект, розпочатий у такий день, може обрости небажаними відтінками та особливостями.

Плюси такого дня – це товариськість, маневреність, гнучкість, а також чуття на запасні шляхи.

Детальний прогноз на 3 травня

3-4 🌑 місячна доба.

Місяць у сузір’ї ♊ Близнюки .

Чотирнадцятий ☀️ сонячний день.

Сонце в знак ♉Телець .

💎Камені дня: рубін, авантюрин, амазоніт

Кольори дня: 🟨 жовтий та 🟩 зелений. 🟥Червоний не рекомендується.

Їжа: дуже рекомендуються 🐄молочні продукти.

Вдалий день: ♎Терези

Сприятливий день: ♈Овен, ♌Лев

Небезпечний день: ♋Рак

Несприятливий день: ♉Телець

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку