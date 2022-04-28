Дефицит и заоблачные цены: эксперты рассказали, что ждет рынок топлива в мае

На сегодняшний день в Украине очень остро обсуждается тема горючего. Из-за войны с ним есть большие проблемы. Украина отказалась от поставок из России и Беларуси, и в то же время испытывает большие проблемы с налаживанием бесперебойного импорта горючего из Европы. Все это, во-первых, приводит к существенному удорожанию бензина и дизеля. А во-вторых, к его дефициту.





Как результат, АЗС, которые работают в Украине, уже пренебрегли теми рекомендательными ценами, которые установило государство. Например, сеть АЗС Приват (Авиас, Укрнафта) уже установила цены на бензин и дизель минимум на 2 гривны выше, чем это рекомендовано. Эксперты говорят, что этим не ограничится.

Запасов нет, а логистика не настроена

Подобный шаг сети Приват понятен, ведь компания сейчас торгует только нефтепродуктами Кременчугского НПЗ. Запасов на заправках нет. Если раньше водителям разрешалось заправлять бак на 20 литров, то сейчас кое-где разрешают только 10. К дефициту приводит и не настроенная логистика с ЕС. В Европе не хватает цистерн и бензовозов. Кроме этого, государственное регулирование цен тоже не наилучшим образом отражается на сетях. Эксперты говорят, что сейчас оптовые цены получаются дороже розничных, поэтому скорее всего, постепенно все АЗС перейдут на реальную рыночную стоимость горючего. Обходя тем самым рекомендации правительства.

Цены уже не снизятся, а дефицит будет

Водителям точно не стоит ожидать удешевления горючего, как минимум в мае. Надо быть готовым к еще более высоким ценам, а также к дефициту бензина и дизеля. В частности, самая тяжелая ситуация будет в регионах, где ведутся бои. Не на всех заправках получится заправиться и на западе страны. Однако там недостаток горючего будет ощущаться не так остро.