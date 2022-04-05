Названы мужские имена, носители которых часто оказываются абъюзерами и яростными эгоистами

О характере и судьбе человека могут говорить не только дата его рождения, но и имя. Имена, их значение и влияние на человеческую жизнь изучают тарологи, парапсихологи, эксперты в эзотерике и так далее. И вот знатоки назвали три мужских имени, которые по статистике носят очень эгоистические и самовлюбленные персоны. Вероятно, эти имена именно таким образом и влияют на людей, ведь так много совпадений быть не может.





Денис

Достаточно популярное имя, которое происходит от древнегреческого имени Дионис. Так в Греции назывался бог виноделия. К сожалению, Денисы очень часто любят злоупотреблять алкоголем. А еще они довольно эгоистичны и упрямы. Покровителем этого имени выступает знак Зодиака Телец. Именно он придает Денису нездоровую непреклонность в мыслях и действиях и желание всеми командовать. Возлюбленная Дениса часто испытывает моральное давление и угнетение.

Игнат

Это имя не столь распространено, как предыдущее, но встречается среди украинских мужчин. Имя находится под покровительством Козерога и с латыни переводится как “нерожденный”. Основные черты характера присущи Игнату – это эгоистичность, невероятная хитрость и кое в чем коварство. Это люди, которые легко идут на обман, могут подвести друга ради собственной выгоды и думают только о собственных благах.

Арнольд

Еще одно не слишком популярное, но довольно красивое имя, которое переводится как “летающий орел”. Красиво – но на деле с такими людьми очень тяжело. Их характер полностью соответствует этой трактовке. Это люди, которые о себе очень высокого мнения. Они уверены в своей правоте даже там, где это совсем не так. Они склонны морально подавлять близких и доминировать во всем. Арнольды очень любят свою семью, они не могут без родных, но часто делают жизнь своей жены невыносимой.

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