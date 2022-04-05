Xiaomi прокоментувала скандал із уповільненням смартфонів
Xiaomi підтвердила, що в смартфонах бренду є система, яка регулює потужність девайсів. Про це повідомляє нідерландське видання Hardware Info.
Представники китайської компанії прокоментували скандал, пов’язаний із уповільненням смартфонів. “Xiaomi застосовує стратегії управління температурою, щоб забезпечити оптимальну взаємодію з продуктом, особливо з ресурсомісткими програмами”, – зазначили в корпорації.
У компанії заявили, що ОС смартфонів бренду може оптимізувати роботу пристроїв залежно від багатьох факторів – енергоспоживання, продуктивності, теплового навантаження. Журналісти, що отримали коментар Xiaomi, зробили висновок, що Xiaomi може штучно регулювати потужність своїх апаратів.
Також у Xiaomi заявили, що споживачі можуть керувати потужністю смартфонів у ручному режимі. “На багатьох наших пристроях ми пропонуємо три режими продуктивності, що дозволяє користувачам налаштовувати баланс між продуктивністю та енергоефективністю”, – наголосили представники корпорації.
У березні представники сервісу для вимірювання потужності смартфонів Geekbench викрили Xiaomi в уповільненні продуктивності пристроїв. Розробники ПЗ пообіцяли провести розслідування та ухвалити рішення про обмеження девайсів бренду.