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В апреле будет несколько мощных и опасных магнитных бурь: названы даты

30.03.2022
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Почти ежемесячно людей предупреждают о так называемых магнитных бурях, которые очень опасны для гипертоников. Эти геомагнитные колебания Земли могут спровоцировать ряд проблем с самочувствием и ухудшить здоровье всем метеозависимым. В апреле таких периодов будет три. И все три будут оказывать сокрушительное влияние на уязвимую категорию людей. Когда и кому следует быть осторожными? Рассказываем.


В апреле будет три опасных магнитных бури

  1. Первая магнитная буря произойдет уже 1 апреля. Именно в этот период произойдет первое полнолуние и оно спровоцирует бурю мощностью в 5 баллов. Это крайне опасно для всех, кто испытывает проблемы с высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Затянется эта буря на первые 2-3 дня месяца, но самой мощной будет именно 1-го числа.
  2. Второй период выпадает на 7 апреля. Состоится так называемая солнечная вспышка, которая спровоцирует небольшую магнитную бурю. Она по своей мощности будет в разы меньше предыдущей и не будет ощущаться так остро.
  3. Третий период приходится на появление новой Луны, а именно 18-20 апреля. Интенсивность этой магнитной бури будет достаточно высока, поэтому нужно быть осторожным и беречь себя в эти дни.

магнітна буря

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Как снизить негативное влияние геомагнитных колебаний?

Медики говорят, что в этот период к ним гораздо чаще обращаются люди с гипертоническим кризом или с сердечными болями. Немало и жалоб на мигрени, бессонницу и общее плохое самочувствие. Как-то уберечься от этих проблем метеозависимым будет сложно. Можно разве что немного облегчить свое состояние, отсутствием физических нагрузок, здоровым питанием и обильным питием. Регулярно измеряйте давление и принимайте лекарства. А также, не нервничайте и избегайте стрессовых ситуаций.

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30.03.2022
1 хвилина на прочитання

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