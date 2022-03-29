В квітні буде кілька потужних і небезпечних магнітних бур: названо дати

Майже щомісяця людей попереджають про так звані магнітні бурі, які є дуже небезпечними для гіпертоніків. Ці геомагнітні коливання Землі можуть спровокувати ряд проблем із самопочуттям, та погіршити здоров’я всім метеозалежним. У квітні таких періодів буде аж три. І всі три матимуть нищівний вплив на вразливу категорію людей. Коли та кому слід бути обережними? Розповідаємо.





В квітні буде три небезпечних магнітних бурі

Перша магнітна буря трапиться вже 1 квітня. Саме в цей період відбудеться перше повня і вона спровокує бурю потужністю у 5 балів. Це вкрай небезпечно для всіх, хто має проблеми з високим артеріальним тиском та серцево-судинні захворювання. Затягнеться ця буря на перші 2-3 дні місяця, але найпотужнішою буде саме 1-го числа. Другий період припадає на 7 квітня. Відбудеться так званий сонячний спалах, який спровокує невелику магнітну бурю. Вона за своєю потужністю буде в рази менша попередньої і не відчуватиметься так гостро. Третій період припадає на появу нового Місяця, а саме 18-20 квітня. Інтенсивність цієї магнітної бурі буде доволі висока, тому потрібно бути обережним та берегти себе в ці дні.

Як зменшити негативний вплив геомагнітних коливань?

Медики говорять, що в цей період до них набагато частіше звертаються люди з гіпертонічною кризою, або з серцевими болями. Чимало є й скарг на мігрені, безсоння та загальне погане самопочуття. Якось вберегтись від цих проблем метеозалежним буде складно. Можна хіба що трішки полегшити свій стан, відсутністю фізичних навантажень, здоровим харчуванням і рясним питтям. Регулярно вимірюйте тиск і вчасно приймайте ліки. А також, не нервуйте і уникайте стресових ситуацій.

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