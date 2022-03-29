В Украине заработали новые правила получения пенсий

Теперь пенсию и другие социальные выплаты украинцы смогут получить в любом отделении Ощадбанка. Государственное финучреждение будет обслуживать даже тех граждан, которые не имеют карт и всегда получали свои выплаты в Укрпочте.





О новых правилах работы сообщили в пресс-службе Ощада. Сейчас многие украинцы сменили место жительства, убегая от ужасов войны. Из-за вынужденного переезда они не могут получать свои выплаты так, как делали это раньше. Но теперь переселенцам не придется волноваться за свои средства, ведь пенсию, пособие на детей и все другие виды социального обеспечения будут выплачивать в Ощадбанке.

Чтобы получить свои деньги, нужно обратиться в ближайший филиал Ощада и предъявить свои документы. В частности, при себе нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение (если оно есть).

В то же время пенсионерам и представителям других льготных категорий, которые получают свои выплаты на банковскую карту, продолжат начислять средства в обычном порядке.

Еще одним способом получения пенсии и социальных выплат является денежный перевод. Он также подойдет гражданам, которым из-за войны пришлось сменить место жительства. Чтобы получить пенсию с помощью перевода, нужно войти в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и изменить адрес регистрации на актуальное место жительства. Сообщить новый адрес для получения пенсии и соцвыплат может и оператор горячей линии Пенсионного фонда или Укрпочты.

Напомним, что с 1 марта украинским пенсионерам увеличили сумму выплат. Несмотря на войну, правительство сдержало свое обещание и проиндексировало пенсии. Повышение получили более 10 млн. пенсионеров. Доход пожилых людей вырос в среднем на 380 грн. Что же касается украинцев, которые вышли на заслуженный отдых менее 3 лет назад и не попали под индексацию, то им была назначена фиксированная доплата в размере 135 грн.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿