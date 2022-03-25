Китайський гігант задумав відмовитися від багатомільйонних вкладень у Росію

Китайська державна компанія Sinopec Group призупинила переговори про багатомільйонні інвестиції в Росію, пише Reuters з посиланням на джерела. Про відмову від вкладень Sinopec задумалася, дотримуючись закликів влади до обережності через санкції, що вводяться після початку нападу на Україну.





Йдеться, зокрема, про інвестиції півмільярда доларів у газохімічний завод. Передбачалося, що китайський гігант стане партнером «Сібура» , найбільшої нетфехімічної компанії Росії, у проекті, аналогічному Амурському газохімічному комплексу ( ГХК ). На його базі російська і китайська компанія має спільне підприємство з частками в 60 і 40 відсотків відповідно. «Компанії хотіли повторити амурське підприємство та обирали місце», — зазначило джерело.

«Сібур» не став коментувати припинення переговорів щодо нового заводу, проте повідомив, що продовжує співпрацювати із Sinopec. У компанії уточнили, що продовжать співпрацю над реалізацією амурського проекту.

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