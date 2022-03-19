Украинцам назвали высокооплачиваемые профессии во время войны

Война коренным образом изменила украинский рынок труда. Более 3 миллионов граждан покинули свои рабочие места и уехали за границу. Кроме того, многие предприятия, не выдержав испытания войной, закрылись и уволили весь свой персонал. В свою очередь, рынок онлайн-работы, который в первые дни войны также страдал от критической нехватки заказчиков и исполнителей, восстановился очень быстро.





В настоящее время активность на крупнейшей украинской бирже фриланса Freelancehunt составляет около 50% довоенных показателей. И не удивительно, ведь для дистанционной работы большинству специалистов необходим лишь ноутбук или планшет, и стабильный доступ в интернет. Что же сегодня предлагает украинский рынок фриланса? Какие онлайн-профессии позволяют неплохо зарабатывать даже во время войны?

Какие профессии сейчас актуальны на фрилансе?

Не смотря на уменьшения количества заказов в первую неделю войны почти на 90%, в настоящее время 74% завсегдатаев фриланс-бирж вернулись к работе. Кроме того, на площадке появляется немало новых пользователей, которые быстро поняли, что дистанционная работа дает возможность заработать даже в такие сложные для страны времена.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются фрилансеры, специализирующиеся на переводе, дизайне, или профессионально занимающиеся обработкой данных. Сохраняется стабильный спрос и на программистов разных направлений, особенно разработчиков мобильных приложений.

В то же время на популярном фриланс-портале Freelancehunt заметили, что потребность в рекламщиках, специализирующихся на продвижении в соцсетях, сейчас практически отсутствует.

Стоит отметить, что на фоне военного конфликта с Россией с украинских онлайн-бирж исчезло большинство российских заказчиков. А даже если кто-то из них остался, украинцы принципиально не берутся за проекты, имеющие отношение к стране-оккупанту.

В этой связи украинские фрилансеры начали открывать для себя зарубежные рынки онлайн-работы, например Fiverr или UpWork. Правда, для работы на международных биржах необходимо владеть английским языком хотя бы на базовом уровне. Но и заработок там значительно выше, чем на отечественных фриланс-площадках.

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