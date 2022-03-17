Сколько стоит аренда жилья в Польше для беженцев из Украины и в какие регионы лучше направляться

Польша с начала войны приняла самое большое количество беженцев из Украины. Это уже почти 2 миллиона, а возможно и больше, ведь каждый день эта цифра стремительно растет. Правительство Польши уже сообщило, что бесплатное жилье закончилось. То есть речь и обо всех приютах, где поселяли даже до 1000 человек одновременно. Теперь всем, кто хочет отправляться в Польшу, стоит рассчитывать на себя. Искать квартиру самостоятельно и оплачивать ее по тому прайсу, который выставил арендодатель. А это уже совсем другая история. Какие цены сейчас в Польше? Рассказываем.





Аренда очень выросла, а свободного жилья маловато

Конечно, даже в такой ситуации польские арендодатели идут на встречу украинцам и делают скидки. Но даже относительно дешевое жилье быстро кончилось и остались только апартаменты в центре города, которые априори не могут стоить дешево, даже со скидкой.

Ситуация в городах следующая:

Варшава. Среди оставшихся в столице вариантов однокомнатные квартиры по 2000-2500 злотых в месяц. Это почти 15000 грн. Познань. Ситуация не лучше. Жилища немного, а то, что осталось, дотягивает до 2000 злотых за месяц. Быдгощ. В меньших городах можно найти более дешевые варианты. Настоящей удачей будет найти квартиру за 8000–10000 гривен. В Быдгоще такие еще есть. Краков. Этот город уже переполнен до основания. Есть только апартаменты в центральном районе и стоят они около 25000-30000 гривен в месяц. Холм. Туда курсируют эвакуационные поезда, и украинцам следует там делать остановку. Найти квартиру можно за 7000-10000 гривен в месяц, а если повезет, то и подешевле.

Переселенцы почему-то обходят городки, о которых никогда не слышали и хотят в столицу, или что-то не менее известное. Это ошибка. Мегаполисы переполнены, там вы не найдете не только жилье, но и работу. Также, Правительство рекомендует разгружать восточную часть Польши и направляться на Запад или Север.

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