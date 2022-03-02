В АТБ, Сильпо и других магазинах новые правила: что запрещено продавать

Военные действия в Украине вынудили большое количество торговых сетей в экстренном порядке изменить свои правила работы. Популярные супермаркеты АТБ, Сильпо и другие не только просмотрели часы работы, но ввели некоторые ограничения на покупки. Как же теперь работают магазины и что нельзя покупать в условиях военного положения?





АТБ

Как отметил представитель сети супемаркетов АТБ, большинство торговых точек компании продолжают работать даже во время ведения боевых действий. Правда, часы работы магазинов несколько изменились. Супермаркеты теперь работают с учетом установленных в украинских городах комендантских часов.

Также во всех супермаркетах сети полностью запретили продажу алкоголя. Ограничения были установлены и на так называемые социальные товары. Крупы, хлеб и консервы отпускают только по две единицы на руки.

Ритейлер также отметил, что доставка продуктов в торговые точки является бесперебойной. Так что паниковать и запасаться продовольствием украинцам не стоит.

Сильпо

В Сильпо также был пересмотрен график работы. В частности, ни один магазин сети теперь не работает круглосуточно, а некоторые торговые точки Сильпо пришлось временно закрыть из-за опасности для работников.

Также в связи с внедрением военного положения в супермаркетах Сильпо разрешили выдавать наличные деньги прямо на кассе. Скупаясь в магазинах сети, украинцы могут снять до 6 тыс. грн со своей карты.

Хватит ли продуктов?

В большинстве супермаркетов отмечают, что некоторые проблемы с логистикой, конечно же, наблюдаются. Однако они регулярно меняют маршруты фур, которые доставляют продукты в магазины сети, учитывая актуальные данные о военных действиях. Так что пустых полок ни в АТБ, ни в Сильпо пока не наблюдается. Более того, обе компании заверили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить украинцев необходимыми товарами в столь сложный период.

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