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Украинцам массово приходят фишинговые письма от якобы СБУ о плане эвакуации: как не попасть в ловушку

02.03.2022
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С началом полномасштабной войны с Россией на электронные адреса украинцев массово приходят фишинговые письма от якобы службы безопасности Украины о планах эвакуации гражданских. Такие письма приходят не только на почтовые ящики простых украинцев, но и на адреса местного самоуправления, частных предприятий и органов государственной власти. Они поступают от имени Службы безопасности Украины и призывают взять участие в формировании электронного плана эвакуации. На самом деле это ОБМАН!. 


Мы настоятельно предупреждает, что это НЕПРАВДА, Никто не составляет никакого электронного плана эвакуации. Если на ваш почтовый ящик придет письмо с подобным содержанием, ни в коем случае не переходите по ссылкам, не открывайте файлы, вложенные в письмо, и не скачивайте никаких списков или схем, предложенных в письме. 

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Сейчас ситуация по всей Украине контролируется. Никаких электронных планов эвакуации не существует. Также жителей Бучи, Киевская область, предупреждают, чтобы они не садились в автобусы. Власти Украины не проводят эвакуацию. Предложение выехать из города — провокация российских оккупантов. Они планируют использовать гражданских в качестве живого щита. Слушайте информацию по радио, украинским телеканалам или следить за официальными страницами представителей украинских властей. 

Просьба распространить эту информацию по всем государственным, коммунальным и частным предприятиям, а также среди граждан Украины. 

Как уже говорилось, ситуация по всей Украине контролируется нашими вооруженными силами. Победа будет за нами. Совместными усилиями делаем все, что приблизить победу и освободить нашу территорию от оккупантов. 

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02.03.2022
1 хвилина на прочитання

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