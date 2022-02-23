ТОП-5 знаков зодиака, которые долго не могут забыть своих бывших

Обычно чувства подолгу не покидают сердца и разум этих пяти знаков зодиака.





Очень немногие люди могут похвастаться долговечностью чувств. Но есть такие, кто не может забыть своего бывшего даже спустя годы после расставания. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которых подолгу не отпускает любовь.

Рак

На первом месте Раки. Представители знака все слишком близко принимают к сердцу. Любовные отношения для них – смысл жизни. Они отдаются чувствам с головой и часто сильно привязываются к партнерам. После расставания они долго жалеют обо всем, даже если отношения были несерьезными или короткими.

Дева

Второе место занимают Девы. Представители знака очень самостоятельные, но в отношениях всю энергию тратят на партнера. Часто это выливается в зависимость. После расставания Девы еще подолгу будут переноситься в воспоминания. Они будут ассоциировать многие места и события с бывшими партнерами.

Рыбы

Третье место занимают представители этого знака. Рыбы полностью отдаются чувствам и почти обожествляют партнера. Конечно, они будут всю жизнь помнить о бывшей любви. И даже если чувства пропали. Рыбы не оставят свою половинку в покое.

Скорпион

Представители знака тоже попали в этот список. Они привыкли подолгу анализировать любые события из жизни. Логично, что любовь просто так их не отпустит. Несмотря на безразличие и холодность этого знака, они постоянно переживают все события вновь и вновь даже после разрыва отношений.

Козерог

Козероги знают толк в любви. В их жизни романтические отношения бывают нечасто, ведь представители знака привыкли перекладывать ответственность на партнера. При расставании им будет очень больно, ведь они не представляют другой жизни, поэтому они вновь и вновь будут мысленно переживать счастливые моменты.

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