Стало известно, сколько будет стоить доллар на случай полномасштабной войны

Сейчас в Украине очень напряженная ситуация. Все потому, что Россия стянула к границе очень много своих войск и техники. В новостях постоянно говорят о возможном полномасштабном наступлении, и даже указывают конкретные даты. Это сеет сильнейшую панику среди населения. Кто-то наспех едет за границу, кто-то снимает все деньги с карточек, другие скупают ужасно штормущий доллар.





Доллар уже превышал отметку в 29 гривен, несмотря на то, что его стандартная цена 26,50-27,5 гривен за единицу. Вчера и сегодня гривня существенно укрепилась, ведь раздалась информация, что Россия частично отводит свои войска.

Но украинцы все равно волнуются, не вырастет ли иностранная валюта в несколько раз в цене, если прогнозы о полноценной войне оправдаются.

В Правительстве призывают не паниковать и не скупать доллары

Комментарий по валютному курсу сделал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма. Мужчина уверяет, даже если полномасштабному наступлению действительно быть, то доллар не превысит отметки в 30 гривен. Причин для валютной паники точно нет. Украина имеет отличные запасы, резервы пополняются, поэтому мы готовы к любой дестабилизации.

Уже через 1-2 месяца доллар и вовсе должен подешеветь до стандартных 27 гривен. Украинцы, конечно, могут частично обменять свои гривневые накопления на долларовые, но без фанатизма. Покупая сразу большие суммы, люди рискуют сильно потерять.

Ранее эксперты делились годовым прогнозом по поводу курса валют

Несколько недель назад эксперты делились прогнозом по курсу валют на целый год. Следовательно, значительных скачков быть не должно. Есть все предпосылки для того, чтобы доллар стабилизировался и не стоил больше 28 грн. Такая цена может держаться до середины весны, летом доллар подешевеет, и опять же может немного подскочить в цене в конце года.

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