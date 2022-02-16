Принца Эндрю не будут судить за изнасилование: с жертвой удалось договориться

В прошлом году в прессу попал масштабный скандал с участием сына Елизаветы II принца Эндрю. 61-летний принц, владелец многих званий и титула герцога Йоркского, обвинили в изнасиловании многолетней давности.





Жертвой стала американка Вирджиния Джуффре, которой сейчас 38 лет. По ее словам, принц вступал с ней в половые отношения, когда ей еще не исполнилось и 18 лет. Вирджиния утверждает, что к тому времени она попала в рабство к Джефри Эпштейну известному преступнику, который “прославился” своей любовью к оргиям и регулярным вечеринкам сексуального характера, в которых участвовали известные персоны.

Среди друзей Эпштейна был и представитель монаршей семьи – принц Эндрю. Вирджиния сделала громкое заявление: ее несовершеннолетнюю заставили трижды вступать в сексуальный контакт с принцем, за что последний теперь должен ответить.

Конфликт удалось уладить

Несколько месяцев продолжались судебные процессы против принца, который активно отрицал свою причастность к этому делу, и отказывался от всех лившихся в его сторону обвинений. Но дело оставалось открытым, что заставило Эндрю искать другие пути для урегулирования конфликта. Стало известно, что сторонам удалось договориться. Все благодаря щедрой моральной компенсации, которую Эндрю заплатит Вирджинии.

Заявляется, что это решение было принято вне суда и точная сумма компенсации не разглашается. Поговаривают, что речь идет о 10 миллионах долларов. Официальная информация такова, что принц жертвует эти деньги в качестве благотворительной помощи для организации, возглавляемой Вирджинией. Женщина помогает жертвам насилия отстаивать свои права.

В связи с таким развитием событий принцу даже удалось сохранить свой титул и право занять престол. Но мужчина не будет иметь права использовать титул “Ее Королевского Высочества”.

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