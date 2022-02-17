Угроза близко: сколько денег нужно украинцу, чтобы покинуть страну в случае войны

Для украинца с минимальной зарплатой выехать из страны будет очень сложно.





Эмиграция – довольное сложное решение, но в теперешних реалиях многие украинцы считают такой шаг правильным и уже чуть ли не сидят на чемоданах.

Мы подсчитали, сколько денег нужно иметь при себе, чтобы нормально себя чувствовать в чужой стране на первое время.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, каждая семья должна иметь минимум трехмесячный запас средств, которые она тратит на базовые потребности.

Допустим, на месяц семья тратит 16 тысяч гривен. То есть минимум 48 тысяч гривен должны быть в резерве. Вообще, в условия кризиса лучше накапливать больше. Также стоит гасить старые кредиты и не оформлять новые.

К тому же деньги лучше хранить в разных валютах, чтобы снизить риски.

Основные расходы

Все мы понимаем, что основная часть денег тратится на жилье и питание. Будем считать на примере Польше. По данным Booking, в Варшаве самое дешевое жилье стоит 5111 гривен (хостел) на срок с 1 по 31 марта на одного человека. Отдельная квартира обойдется минимум в 15 тысяч гривен в месяц.

По данным Госстата, 41,4% расходов украинцев приходится на продукты питания. Но в Польше этот показатель может даже снизиться, поскольку многие продукты питания в соседней стране стоят дешевле, чем в Украине.

Главные расходы мы подсчитали, то есть довольно просто подсчитать сколько нужно хотя бы на 1-2 месяца. Но не стоит забывать о мобильной связи, в Европе стоимость намного выше, чем в Украине, также стоит учитывать расходы на транспорт, лекарства, одежду и так далее. Ситуации могут быть разными.

Получается, что при наличии трехмесячного бюджета в Польше можно жить относительно комфортно и вы точно не пропадете. К тому же не обязательно ехать в Варшаву, можно выбрать небольшой город, где стоимость аренды жилья более доступная.

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