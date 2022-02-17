Хотела погасить кредит, а получила долг в 50 тысяч гривен: новая мошенническая схема в Украине

14 февраля 23-летняя жительница Черновицкой области обратилась на линию 102 с заявлением о том, что неизвестные лица незаконно завладели ее денежными средствами в сумме 50 тысяч гривен. По этому факту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.





После опроса заявительница, сотрудники Вижницкого районного отдела полиции установили, что гражданка в популярной социальной сети нашла организацию, которая помогает людям избавиться долгов. Женщина на протяжении определенного периода вела переписку с администратором этого сообщества и хотела таким способом погасить свой кредит.

По просьбе неизвестных лиц женщина отправила копии своих документов и личные данные карты. На основании этой информации мошенники без ведома пострадавшей оформили на нее сразу 10 микрозаймов на общую сумму в 47 тысяч гривен.

Эту информацию дознаватели полиции Вижницкого района внести в Единый реестр досудебных расследований за часть 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полиция предупреждает украинцев, не верить в подобные способы погашения долга. Списать кредитный долг невозможно. В случае трудностей с выплатой кредита специалисты советуют сразу же обращаться в финансовое учреждение, выдавшее кредит. Только вместе с сотрудниками финучреждения можно проанализировать сложившуюся ситуацию и оформить, например, пролонгацию или перекредитироваться.

Не стоит скрываться от финансового учреждения, любой банк или МФО заинтересованы в возврате долга и часто идут навстречу, например, в случае болезни заемщика они могут не начислять пеню и штрафы.

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