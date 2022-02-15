В Украине таксисты пошли войной на Bolt и Uklon: что происходит

В понедельник 14 февраля украинские таксисты начали забастовку против заниженных тарифов. Водители утверждают, что популярные агрегаторы Uklon, Bolt, opti и другие не желают повышать свои цены. В то время как стоимость горючего и сервисного обслуживания автомобилей растет чуть ли не каждый день.





Водители утверждают, что не будут работать даром и требуют от такси поднять стоимость услуг по крайней мере на 20-30%. Участники забастовки договорились о том, что не будут принимать заказы в программах Bolt, OnTaxi, Uklon, Shark и ряда других агрегаторов до 20 февраля. Таким образом таксисты желают донести до руководства указанных служб, что их актуальные цены экономически необоснованны.

«Мы хотим только объяснить ведущим агрегаторам opti, Shark, Uklon, Альянс и другим, что им необходимо повысить тарифы. Ведь все мы видим, какова сейчас стоимость топлива, не говоря уже о запчастях и сервисных услугах автомастерских. При этом агрегаторы без угрызений совести продолжают снимать с водителей комиссию за свои услуги от 17 до 25%», – отмечают митингующие в своем Facebook-сообществе.

На данный момент известно, что к забастовке 14 февраля присоединились таксисты Киева, Львова, Ивано-Франковска, Харькова и еще нескольких украинских городов. В частности, столичные водители такси собрались на улице Борщаговской в 9 часов утра, образовав огромную пробку. Фото и видео всех событий митингующие сразу же публиковали в социальных сетях Facebook и Instagram с хештегом #ВодійНеРаб.

Однако следует отметить, что на забастовку вышли далеко не все службы такси. В частности, пользователи приложения Uklon не заметили недостатка водителей. Спрос на услуги этого агрегатора во время забастовки был достаточно высок, очевидно из-за отсутствия доступных автомобилей у других служб такси. Так что Uklon удалось неплохо заработать на бастующих, бесперебойно предоставляя услуги в течение всего дня.

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