В Украине задумались о выпуске собственных смартфонов для пенсионеров

Для реализации программы раздачи бесплатных смартфонов вакцинированным пенсионерам, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, Украине хватит собственных мощностей. Как оказалось, у нас есть два потенциальных поставщика, которые в состоянии собрать так называемые «бабушкофоны» не хуже тех же китайцев.





Проект, который обеспечит украинцев за 60-т современными средствами связи, стал ответом президента на жалобы пенсионеров. Ведь без смартфонов, на которые можно установить приложение «Дія», пожилые люди не могут получить свою тысячу за вакцинацию. В этой связи Владимир Зеленский объявил о раздаче 8,5 миллионов смартфонов вакцинированным украинцам в возрасте 60+.

Однако для реализации этого проекта Министерство цифровой трансформации должно выбрать компанию, способную выполнить такой заказ не только качественно, но и не слишком дорого. На сегодняшний день самые дешевые смартфоны производят китайские заводы. Однако украинские эксперты в области цифровых технологий советуют властным структурам обратить внимание на предприятия, расположенные на территории страны. Тем более, что у нас есть два производителя, которые имели опыт сборки мобильных телефонов.

Речь идет об американской компании Jabil, которая находится в Ужгороде и расположенном в Мукачево предприятии Flex. В частности Jabil в 2000-х производил известные во всем мире телефоны Nokia. В его цехах собрали около 2 млн. устройств финской компании, которые затем вышли на рынок как произведенные в Венгрии.

Конечно же, в Минцифры обязаны провести тендер, чтобы выбрать лучшего и самого выгодного для государства производителя. Однако украинцы способны справиться со сборкой «бабушкофонов» не хуже, чем китайцы или корейцы. Если государство остановит свой выбор на местных производителях, контролировать процесс изготовления продукции Минцифре будет гораздо проще. Не говоря уже о том, что налоги от местных предприятий идут в украинскую казну. А это делает их гораздо более выгодными подрядчиками, чем китайские компании.

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