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Комаровский расхвалил дешевый препарат и рассказал, кому нужно употреблять его по 10-15 таблеток в сутки

15.02.2022
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Врач Комаровский имеет немало поклонников в Украине и странах СНД. У него есть несколько популярных блогов в различных социальных сетях, а также на Ютубе. Там Комаровский часто публикует видео, где поднимает какую-то важную для окружения тему.


Нередко можно услышать много советов и полезной информации о детском и взрослом здоровье. И вот, очередное видео и очень интересной информацией, особенно для тех у кого наблюдается дефицит кальция.

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Дорогие препараты с содержанием кальция часто покупают родители своим детям и подросткам, у которых эта проблема наблюдается чаще всего из-за активного роста молодого организма.

Так вот, дешевый глюконат кальция, который есть в аптеках, по мнению Комаровского – отличный аналог дорогих импортных препаратов.

Принимать кальций следует после сдачи анализов и выявления дефицита

Комаровский отмечает, что глюконат кальция следует принимать только по показаниям. Анализы на дефицит рекомендуется сдать тем, у кого наблюдается чрезмерная тревожность, гипертонус мышц (у детей), полный отказ от молочных продуктов и т.д. Кроме этого, только врач может назначить нормальную суточную дозу этого лекарства. Именно лекарства, ведь глюконат кальция это не БАД, как большинство привыкли думать.

Обычно родители дают подросткам по три таблетки в сутки, но это ни о чем, говорит Комаровский. Если дефицит действительно есть, нужно принимать по 10-15 таблеток в сутки и обязательно в форме растворимой соли. Растворить таблетку можно в простой воде.

К слову, народный метод пополнения организма кальцием с помощью яичной скорлупы врач раскритиковал. Говорит, так можно только навредить здоровью.

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15.02.2022
1 хвилина на прочитання

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