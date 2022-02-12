Ставки по кредитам выросли: во сколько теперь обойдется заем для украинцев

Как изменятся ставки по кредитам, которые финансовые учреждения предлагают украинцам.





Национальный банк Украины провел перерасчет процентных ставок по новым кредитам для украинцев в январе 2022 года.

Теперь процентная ставка в гривне составит 32,7% годовых. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Это существенно выше, чем в декабре 2021 года, когда процентная ставка составляла 32: годовых. При этом процентная ставка по новым кредитам в валюте снизилась более, чем в два раза, с 5,3% до 2,5%. При этом, учитывая текущую политическую ситуацию, брать долларовый кредит – не лучшая идея.

В то же время кредитные ставки в гривне для предприятий выросли с 10% до 10,4%. А валютные выросли на 0,1% и теперь составляют 3,4% годовых.

Как сообщают в Национальном банке Украины, кредитный портфель банков в первый месяц 2022 года вырос на 2,5% и составил 1070 миллиардов гривне.

К слову, украинцы сейчас массово оформляют микрокредиты. Только за 2021 год общая сумма займов достигла 49 миллиардов гривен. И это рекордный показатель. В 2020 году общая сумма была на 261 миллион гривен меньше.

Самый популярный способ взять в долг – оформить кредит онлайн. На это требуется несколько минут, а также номер телефона и электронная почта. Одна из причин высокого спроса – доступность. Однако процентная ставка в таких займах обычно намного выше, поскольку МФО закладывают в сумму риски, связанные с неуплатой долга.

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