Мужчина продавал 10 копеек за 8 гривен, а выручил 40 000: как распознать сокровище?

Необычная история случилась недавно на одном из онлайн аукционов, где украинцы время от времени продают всевозможные монеты, купюры, старые вещи, имеющие ценность для коллекционеров.





Специфика аукционных торгов такова, что никогда не знаешь, сколько удастся выручить за ту или иную вещь. Иногда можно выиграть всего несколько сотен гривен, а иногда сорвать настоящий джек-пот. Такое случилось и с одним из счастливчиков.

Он выставил в качестве лота 10 копеек 1992 выпуска. Стартовая цена была 1 гривна, затем за монету предлагали 2, 5 и далее 8 гривен. На отметке в 8 грн торги на долго остановились. И о чудо, один из покупателей сделал ставку сразу в размере 22 000 грн.

Дальше торги пошли более резво, и сейчас за монету готовы отдать уже почти 36 000 грн. Торги закончатся только 13 февраля вечером, так что не исключение, что монету оценят еще дороже.

Речь об уникальных 10 копейках, которых еще много в Украине

Вообще, монеты этого номинала уже вышли из оборота, так что теперь, чтобы встретить такое сокровище придется изрядно порыться по копилкам.

Монета уникальна тем, что сделана не из алюминиевой бронзы, а из алюминия. Это довольно редкое явление. Также, уникален и вес монеты. Стандартных 10 копеек весят 1,7 г, а эти 10 копеек за которые ведутся торги, весят всего 0,6 г.

Автор данного лота не указал много информации о монете. Неизвестно, есть ли у нее дефекты. Неизвестно, подлежала ли реставрации. Известно, что кто-то разглядел в ней настоящее сокровище, так что если и у вас дома завалялась такая неприметная “десяточка” можете смело выставлять ее на продажу.

Ценятся монеты с браком

Также очень ценятся монеты с заводским браком, или те которых мало в обращении. К примеру, когда-то в Украине пробовали выпустить 15 копеек, их изготовили небольшим тиражом, за экземплярами которого теперь охотятся нумизматы.

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