Украинцы будут платить налоги за переводы на карты популярных украинских банков

В Украине активно работают над совершенствованием налоговой системы. Она у нас очень неправильно продумана, ведь ежегодно в государственный бюджет не поступают миллиарды гривен, которые украинцы должны уплатить в качестве налогов.





Больше всего грешат в этом плане “теневые” предприниматели, которые называют свою деятельность дополнительным доходом. Это могут быть систематические продажи в интернете, работа на фрилансе и т.д. То есть нигде не зарегистрированная деятельность, но она приносит лицу стабильный и иногда очень даже высокий доход.

Так вот, вскоре придется облагать налогом, едва ли не каждый банковский перевод.

Будут облагаться переводы, которые поступают на карты украинских банков

В каждом банке есть собственная служба мониторинга, так что если вы систематически получаете переводы за свои товары или услуги, но при этом не считаетесь предпринимателем, в банке рано или поздно это заметят. Хорошо, если обойдется только предупреждением, но чаще речь идет о штрафе.

Доходы, которые нужно будет облагать:

Переводы за товары и услуги, которые лицо предоставляет на дому, или удаленно. Переводы из-за границы. Подарки, которые дороже 25% от минимальной зарплаты, то есть по состоянию на сегодня это 1625 грн. Деньги, полученные в качестве материальной помощи. Деньги полученные от аренды, или инвестиций. Деньги за продажу недвижимости.

Кроме того, налогообложению подлежит и задекларированное имущество. Не нужно ничего платить только, если задекларирована квартира площадью до 120 м2. Не подлежат налогообложению и сбережения в размере до 400 тысяч гривен.

Если речь идет о других суммах, то налог следующий:

5% от недвижимости, машин или прав интеллектуальной собственности. 2,5 от облигаций. 10% от остального имущества.

Общий налог на доходы физических лиц сегодня составляет 18%.

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