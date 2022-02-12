Украинцы будут платить налоги за переводы на карты популярных украинских банков
В Украине активно работают над совершенствованием налоговой системы. Она у нас очень неправильно продумана, ведь ежегодно в государственный бюджет не поступают миллиарды гривен, которые украинцы должны уплатить в качестве налогов.
Больше всего грешат в этом плане “теневые” предприниматели, которые называют свою деятельность дополнительным доходом. Это могут быть систематические продажи в интернете, работа на фрилансе и т.д. То есть нигде не зарегистрированная деятельность, но она приносит лицу стабильный и иногда очень даже высокий доход.
Так вот, вскоре придется облагать налогом, едва ли не каждый банковский перевод.
Будут облагаться переводы, которые поступают на карты украинских банков
В каждом банке есть собственная служба мониторинга, так что если вы систематически получаете переводы за свои товары или услуги, но при этом не считаетесь предпринимателем, в банке рано или поздно это заметят. Хорошо, если обойдется только предупреждением, но чаще речь идет о штрафе.
Доходы, которые нужно будет облагать:
- Переводы за товары и услуги, которые лицо предоставляет на дому, или удаленно.
- Переводы из-за границы.
- Подарки, которые дороже 25% от минимальной зарплаты, то есть по состоянию на сегодня это 1625 грн.
- Деньги, полученные в качестве материальной помощи.
- Деньги полученные от аренды, или инвестиций.
- Деньги за продажу недвижимости.
Кроме того, налогообложению подлежит и задекларированное имущество. Не нужно ничего платить только, если задекларирована квартира площадью до 120 м2. Не подлежат налогообложению и сбережения в размере до 400 тысяч гривен.
Если речь идет о других суммах, то налог следующий:
- 5% от недвижимости, машин или прав интеллектуальной собственности.
- 2,5 от облигаций.
- 10% от остального имущества.
Общий налог на доходы физических лиц сегодня составляет 18%.