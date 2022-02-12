Люди не замечают симптомы рака: врач рассказала о первых признаках онкологии

Медики рассказывают, что симптомы рака могут быть очень неожиданными.





Врачи призывают людей обращать внимание на разные симптомы, даже самые пустяковые, именно они могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

Так, по словам докторов, о раке может сигнализировать внезапная потеря аппетита. Первые симптомы часто связанные с потерей аппетита необъяснимы изменениями веса. Речь идет о стремительном наборе веса или, наоборот, потере.

Также врачи настоятельно рекомендуют обследоваться, если у вас постоянная усталость, даже после отдыха или сна. Отмечается, что все симптомы слишком общие и вовсе не обязательно они означают онкологию. Но подобная симптоматика должна насторожить. Стоит пройти обследование у специалистов, чтобы исключить болезнь или поставить диагноз на первых этапах болезни.

Как видите, организм сообщает о проблемах, но часто люди их полностью игнорируют. Стоит прислушиваться к своему телу и реагировать на изменения. Любые необычные симптомы, которые не исчезают через несколько дней требуют внимания. Лучше перестраховаться и сразу же обратиться к врачу. Это позволит диагностировать болезнь на ранних этапах, только в таком случае шансы победить болезнь будут максимально высокими.

Напомним, что ранее в Минздраве рассказали, что у мужчин чаще всего диагностируют болезни бронхов и трахеи. Также у них более высока опасность заболеть раком кожи, желудка и предстательной железы. А вот у женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, рак кожи и матки.

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