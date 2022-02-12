В Україні запрацювали нові правила користування кредитними картами

З 10 лютого в Україні почали працювати нові правила стосовно операцій, які проводяться у платіжних системах чи терміналах POS. Ініціатором змін став Національний банк України. Постанова регулятора націлена на створення більш безпечних та комфортних умов користування платіжними картками для українців.





Нацбанк перш за все встановив значно жорсткіші вимоги до банків-еквайрів щодо контролю за їхніми бізнес-клієнтами. Зокрема фінустанови повинні слідкувати за тим, чи дотримуються торговці приписів закону та правил платіжних систем. З цією метою регулятор вимагає від банків відстежувати усі фінансові операції продавців.

Кожного власника платіжної картки банк повинен повідомляти про правила проведення операції перед її здійсненням. Також фінустанова зобов’язана проінформувати клієнта про комісію та інші додаткові витрати, які вона понесе під час здійснення операції. Та як саме це буде відбуватися у Нацбанку поки що не повідомили.

Позатим регулятор тепер вимагатиме від банків-еквайрів більш суворо контролювати процес легалізації доходів. Це означає, що фінустанови повинні встановити чіткі правила для моніторингу переказів, що здійснюються на рахунок продавця. Причому контролювати прихід коштів на карту підприємця у банку будуть не залежно від наявності договору з ним.

Продавець зобов’язаний надавати фінустанові-еквайру наступну інформацію:

дані для виконання законодавчих вимог щодо контролю за відмиванням доходів;

дані про його перехід до іншої галузі діяльності.

Торговець повинен надати банку вказану інформацію у певний встановлений термін та у визначеному заздалегідь порядку. Всі ці умови прописуються договорі між бізнес-клієнтом та банком, що його обслуговує. У випадку ж недостовірності поданих даних торговець понесе покарання. Зокрема банк може відмовити продавцю, чи небанківській фінансовій установі в подальшому наданні послуг, якщо він не виконує умови, вказані у договорі.

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