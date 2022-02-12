В Польщі набагато менше: хто в Україні отримує європейські зарплати

В Україні деякі спеціалісти отримують зарплатню у 2-3 тис. дол. Серед найбільш прибуткових професій IT-шники, інформаційні директори та медіабаєри. Маючи таку спеціалізацію точно не доведеться їхати на заробітки за кордон. Адже навіть у Польщі стільки не заробиш.





Згідно з даними однієї з найпопулярніших кадрових агенцій України, зарплатня залежить не лише від спеціальності працівника. Важливу роль відіграє також його досвід роботи, кваліфікація і місце проживання. Причому найбільше впливає на розмір доходу саме географічний фактор. У великих містах-мільйонниках рівень зарплат зазвичай є значно вищим, ніж у регіонах. Часто прірва між працівниками однієї галузі у столиці та маленькому районному центрі може складати десятки тисяч гривень.

Хто в Україні заробляє найбільше?

До п’ятірки найбільш високооплачуваних спеціалістів України входять:

програміст – зарплатня до 72 500 грн;

інформаційний директор – до 50 000 грн;

медіабаєр – до 45 000 грн;

директор з маркетингу – до 42 500 грн;

технічний письменник – до 42 500 грн.

Та не зважаючи на високі заробки перелічених спеціалістів, до списку найпопулярніших в Україні професій вони не потрапили. Натомість там опинилися менеджери з продажу, зарплатня яких рідко перевищує 20 тис. грн, продавці консультанти з доходом близько 12 тис. грн, та водії із заробітком у 18,5 тис. грн.

Якщо ж оцінювати доходи українців за галузями, в яких вони задіяні, отримаємо наступний рейтинг:

топ-менеджмент – середня зарплата 27 500 грн;

нерухомість (рієлторські компанії) – 22 400 грн;

інтернет, комп’ютери та IT – 20 000 грн;

PR, маркетинг та реклама – 18 000 грн;

шоу-бізнес, музика та культура – 17 500 грн.

Тож, як бачимо, зовсім не обов’язково виїжджати за кордон у пошуках кращої долі. Достойну зарплатню можна отримувати й в Україні. Головне вчасно зметикувати, у якій галузі варто розвиватися та докласти певних зусиль, щоб здобути в ній кваліфікацію.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿