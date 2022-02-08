Вкусно и полезно: назван продукт, который защищает от Covid-19

Этот антибактериальный продукт очень любят многие украинцы. В нем огромное количество витаминов и микроэлементов, способных активировать иммунитет.





Хорошо известная брусника, которую часто называют «царская ягода», способна повысить защитные свойства организма и противостоять различным инфекциям, в том числе коронавирусам. Об этом рассказала консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко.

Специалист утверждает, что брусника – это настоящий суперфуд. В составе брусники есть множество полезных веществ и витаминов. В ягоды содержится огромное количество витаминов A, B, C и Е, а также железо, магний и другие микроэлементы.

С давних времен лечебные свойства брусники активно использовались нашими предками. Противовоспалительный эффект помогает эффективно бороться с ангинами и тонзиллитами. Регулярное употребление брусники позволяет продлить молодость и снизить риск онкологических заболеваний. Также эта ягода активизирует иммунную систему, что повышает реакцию организма на вторжение патогенных микроорганизмов.

Однако стоит понимать, что чрезмерное употребление этой ягоды тоже нежелательно. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими болезнями почек, холециститом, гипотонией, гастритом и язвенной болезнью желудка.

Ну и, конечно, употребление брусники неспособно заменить вакцинацию. Иммунная система хоть и начинает усиленно бороться с инфекциями, но коронавирус, особенно новый штамм омикрон может быть непредсказуем. Дело в том, что иммунная система незнакома с такой разновидностью патогена, единственный способ предотвратить болезнь – сделать прививку.

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