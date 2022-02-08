Эксперты рассказали, почему повышение пенсии не улучшит качество жизни пенсионеров

Рассказываем, какие этапы повышения пенсионных выплат ожидают украинцев старше 65 лет в 2022 году.





На 2022 год в Украине запланировано сразу несколько этапов повышения пенсионных выплат.

В 2022 году произойдет сразу несколько повышений пенсионных выплат, что в теории должно повысить уровень жизни пенсионеров.

Ближайший перерасчет запланирован на 1 марта. Это будет индексация выплат на 14%. При это учитывается только пенсия, без надбавок за стаж, возраст и так далее. Перерасчет пройдет автоматически. Кроме того, планируется доплата к пенсии по возрастным категориям:

500 гривен ежемесячно для тех, кто старше 80 лет;

400 гривен для тех, кому исполнилось от 75 до 80 лет.

Также вырастет размер минимальной пенсионной выплаты. Если у женщины не менее 20 лет стажа, а у мужчины – 25, то пенсионеры старше 80 лет будут получать минимум 2600 гривен, а люди в возрасте 75-80 лет – как минимум 2500 гривен.

Следующие на очереди люди старше 70 лет. С октября 2022 года им будут доплачивать по 300 гривен каждый месяц. Также при наличии полного страхового стажа их пенсия не может быть ниже 3000 гривен.

Касательно людей в возрасте от 65 до 70 лет, то они будут получать не менее 2680 гривен при условии наличия полного страхового стажа.

Что влияет на размер пенсии

Безусловно, трудовой стаж играет ключевую роль в назначении пенсии, ведь без него получить пенсионные выплаты невозможно.

Но если говорить о размере выплаты, то намного важнее личный коэффициент. То есть насколько официальная зарплата была больше или меньше чем по стране. Если каждый год стажа увеличивает пенсию только на 1%, то личный коэффициент может увеличить выплату втрое, а и то и впятеро.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿