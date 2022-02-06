В Украине каждому второму пенсионеру прибавят к пенсии: известны суммы

Уже с 1 марта украинским пенсионерам увеличат ежемесячные выплаты. Надбавку старики получат в рамках ежегодной индексации. Но на увеличение пенсии смогут рассчитывать далеко не все пожилые граждане, а лишь около половины.





Менее чем через месяц выплаты пересчитают 5,9 миллионам пенсионеров. Среднее повышение будет составлять около 500 грн. Однако точную сумму индексации определят индивидуально для каждого, в зависимости от актуального размера пенсии. Таким образом, некоторые пенсионеры могут получить на 800 грн больше, а другим насчитают всего лишь 100 грн сверху.

Рассчитывать размер надбавки будут по формуле: 50% инфляции за прошлый год умножат на половину среднегодового роста зарплат за последние 3 года. В текущем году это будет 14%. Именно на этот процент и увеличат сумму пенсионных выплат.

Однако следует отметить, что 14% индексации начисляется на «чистую пенсию», без разнообразных надбавок и доплат. В Украине большинство пенсионеров получают вместе с пенсией дополнительные выплаты, например за сверхстаж или возраст. А вот сама ставка при этом может быть совсем небольшая. В таком случае и размер индексации не сильно изменит сумму ежемесячных выплат.

Наибольшую надбавку после 1 марта получат пенсионеры, у которых в годы трудовой деятельности была зарплата выше средней. Остальные пенсионеры могут рассчитывать всего на несколько сотен гривен.

Как отметил глава Министерства социальной политики Андрей Рева, темпы увеличения пенсии в Украине за последние годы не слишком впечатляют. В период с 2019 по 2022 год средняя пенсия украинца выросла всего на 22%, с 3020 до 3900 грн. В то время как за 2016-2019 годы средний размер выплат гражданам на заслуженном отдыхе увеличился почти на 78%. При этом количество пенсионеров с каждым годом уменьшается как минимум на 150 тыс. человек, а дефицит Пенсионного фонда – наоборот растет.

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