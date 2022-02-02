Психологи назвали четыре черты характера, которые делают людей неудачниками: их можно избавиться

Как часто вы ловили себя на мысли, что ваша жизнь это какая-то сплошная черная полоса, что вы неудачник или что всем вокруг везет кроме вас. Так наверняка в свое время думал каждый, и даже тот, кто сейчас на вершине успеха.





Все мы в большинстве своем рождаемся с одинаковыми задатками и у каждого есть одинаковые шансы добиться успеха в карьерной жизни или личной, стать богатым, создать счастливую семью, и тому подобное. Просто кто-то в свое время начал анализировать, что он делает не так и исправил это, а другие продолжили жаловаться на свою несчастную судьбу.

Психология очень полезна наука, и кстати сейчас очень популярна. И вот какие черты характера по мнению психолога мешают, нам двигаться по жизни. Это, конечно, капля в море, но изменив это вы уже сделаете большой шаг на встречу к лучшему периоду.

Отсутствие веры в себя и в чудо

Здоровый скептицизм и полный пессимизм – это не одно и то же. “Мне и так ничего не удастся!” “Да что там ваша Вселенная дает!”, “Это нереально!” и тому подобное. Человек, который уверен, что ему что-то не удастся никогда этого не сделает, он даже не попробует. А если не пробовать, то логично, что ничего не получится. Кстати, психосоматика тоже очень даже существует.

Отсутствие действий

Есть такие люди, которые все понимают, все знают, всему верят, но ничего не делают. Начну этот проект в понедельник/весной/как только отложу определенную сумму и так далее. А чем сегодня плохой день? Достаточно выжидать и злиться сами на себя за свою лень.

Инфантилизм

Люди, которые всех любят и всех жалеют, к сожалению, редко чего-то добиваются в жизни. Это своего рода мышление жертвы, постоянно останавливающее его в каждой ситуации, где нужно принять какое-то решение. От этого они, кстати, несчастны.

Ограниченные рамки

В настоящее время очень и очень много доступной информации. Хватит думать, что вы работаете на работе только в том случае, если отсиживаете 8 часов в офисе и получаете при этом мизер. Не запрещайте себе мечтать о море, если в этом году вы уже на нем были. Отдыхать можно несколько раз в год. Все рамки только в нашей голове.

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