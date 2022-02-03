Цифры впечатляют: названо количество украинцев, которые не получат пенсии на 6-м десятке

Количество украинцев, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет, уменьшается сумасшедшими темпами. По данным Министерства социальной политики, в текущем 2022 году число пенсионеров в Украине упало до рекордной отметки в 11 миллионов человек. А в 2027 году около 66% пожилых людей будут вынуждены работать чуть ли не до 65 лет, чтобы получить право хотя бы на минимальные выплаты от государства.





Как отметила специалист Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет со стажем не менее 29 лет. Но требования к стажу с каждым годом увеличиваются на 12 месяцев. Поэтому уже в 2023-м нужно будет иметь за плечами 30 лет официальной работы, а в 2024-м – и вовсе 31 год.

Далеко не все пожилые граждане смогут удовлетворить эти требования. Им придется работать до 63-х или даже до 65-ти лет. По расчетам Минсоца на 2027 год, около 40% граждан прочат выход на пенсию не раньше 63-х. Еще 5% должны будут работать до 65-ти. А в 60 лет смогут уйти на заслуженный отдых лишь 45% пожилых людей. Однако эти данные сейчас кажутся даже слишком оптимистичными.

Формируя свой прогноз в министерстве не учли несколько важных факторов. В частности, рост безработицы из-за пандемии и усиление тенденции к неофициальному трудоустройству. А также тотальное недоверие государству и его способности обеспечить своих граждан в старости.

Поэтому если взглянуть на ситуацию реально, отбросив лишний оптимизм, уже через несколько лет уйти на пенсию в 60 сможет лишь треть населения. Это будут преимущественно граждане, которые всю свою жизнь имели стабильную работу. Остальным же украинцам просто не удастся наверстать стаж, упущенный за годы неофициального труда или поездок за границу на заработки.

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