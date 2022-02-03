6 самых счастливых знаков зодиака в феврале и марте 2022 года – кто они

Астролог Алена Никольская составила прогноз на ближайшие два месяца. Тут есть кое-что интересно сразу для шести знаков зодиака.





Остается всего один месяц до весны, а значит, пора исполнения желаний стремительно приближается. Февраль – это время подготовки к переменам, и от того, как люди проявят себя, зависит их успех в ближайшем будущем. Так каким знакам будет сопутствовать удача – узнавайте из эксклюзивного интервью астролога Алены Никольской.

Наслаждайтесь моментом с верой в чудо.

Астролог отмечает, что кардинальные изменения связаны с особым расположением звезд, которое можно наблюдать в небе. К примеру, Меркурий – планета амбиций и вечного движения возвращается на правильную орбиту. А это предвестник отличных достижений в делах. Более того, Венера – символ любви, Марс – символы огня и Плутон – знаменатель мудрости переходят в знак Козерога. Это комбинация успеха.

По словам Никольской, самым интересным и продуктивным будет неделя между 16 и 24 февралям. В этом время Солнце будет властвовать в Водолее, а Юпитер попадет в наиболее выгодную для землян комбинацию.

Тельцы, Девы, Козероги, Раки, Скорпионы и Рыбы – именно эти шесть знаков зодиака будет невероятно счастливы в феврале. Все, что будет сделано в эти дни, будет иметь серьезные последствия. Стоит действовать с осторожностью, но если вы верите во благо своих намерений – не ждите. Лучшего времени для изменений на просто не найти. Двигайтесь только вперед и покорите все вершины.

Эти же знаки могут рассчитывать на успех на протяжении всего марта. Спешите насладиться моментом и превратить свою жизнь в сплошную удачу. Успейте сделать все, о чем мечтаете и в чем долгое время сомневались.

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