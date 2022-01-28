Топ-5 женщин, которых мужчины никогда не возьмут в жены: объясняет психолог Ярослав Самойлов

Психологи утверждают, что достойные мужчины очень тщательно выбирают спутницу жизни. Им не нужны стервы, яркие блондинки и домашние клуши. Каких еще дам избегают мужчины – рассказал Ярослав Самойлов.





Девушка – свой парень

Определить такую очень просто по стилю милитари. Она ведет себя так, словно отслужила в ВДВ: сама забьет гвоздь, притащит тяжелые пакеты, а надо будет – построит дом. Она никогда не обратится к сильному полу за помощью.

Такая девушка станет настоящим другом, но в качестве жены ее вряд ли выберут. Обычно за фасадом сильной женщины скрывается отсутствие любви и ранимость. Рядом с такой девушкой мужчина не будет чувствовать себя лидером, а потому оставит ее слабакам.

Типичная блондинка

Хорошая внешность, капризное настроение и голова, необремененная интеллектом – такие девушки не умеют хранить секреты, а в случае чего делают невинные глазки.

Постоянно веселую и милую девушку хочется оберегать и одарять, но мужчины понимают, что с такой красавицей не о чем говорить, а ее глупости будут раздражать.

Плохая девочка

В ее лексиконе преобладает мат. Прийти домой под утро – для нее норма. Она ненавидит «правильны» девочек и считает их старомодными. Такая девушка-праздник хочет попробовать все и сразу.

Найти партнера для нее – наименьшая с проблем. Но обычно это спутники на одну ночь. По мнению мужчин, такая девочка будет отличной любовницей, но никак не верной спутницей на всю жизни.

Домашняя клуша

Комфорт в доме, аромат свежеприготовленной еды, выглаженные рубашки – что еще нужно для счастья семейному мужчине. Казалось бы, женщина, которая создает уют – настоящая находка. Но мужчине быстро настигнут бигуди и разношенные тапочки.

Такая предсказуемость быстро наскучит и убьет любовь, ведь какому успешному мужчине интересно слушать о ценах на рынке и 100500 рецепте борща.

Вечный ребенок

Нежные и беспомощные, покорные и желающие быть в тени. Они хотят, чтобы мужчина чувствовал себя сильным. Такая женщина немного топнет ножкой и мило улыбнется, но не станет делать попыток устранить проблему самостоятельно.

Вначале такая инфантильность умиляет, но в долгосрочной перспективе беспомощность сведет с ума любого мужчину. Такая женщина понравится настоящим тиранам, которые не оставляют права выбора, а вот успешный мужчина не захочет вместо спутницы получить ребенка.

Психолог отмечает, что такой типаж в чистом виде встречается нечасто. Но предупрежден – значит вооружен.

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